شكرا لقرائتكم لايبزيغ وأوغسبورغ يصعدان لربع نهائي كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد فريقا لايبزيغ وأوغسبورغ لدور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزهما 1 - صفر على فولفسبورغ وهوليستن كيل على الترتيب يوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وعلى ملعب "ريد بول أرينا" تقمص ماتيوس كونيا دور البطولة في لقاء لايبزيغ وفولفسبورغ، بعدما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليقود لايبزيغ لمواصلة مسيرته بالبطولة.

في المقابل، ارتدى ميكائيل غريغوريتش ثوب الإجادة في لقاء أوغسبورغ ومضيفه كيل، عقب تسجيله هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 85.