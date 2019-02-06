النصر يستعيد توازنه ويشدد الخناق على الهلال في الدوري السعودي

اسماء السيد - استعاد النصر توازنه وشدد الخناق على الهلال المتصدر وحامل اللقب بفوزه الصعب على ضيفه القادسية 3-1 الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبكر النصر بالتسجيل عبر المغربي عبد الرزاق حمدالله (10)، وأدرك الأسترالي ريس ويليامس التعادل للضيوف (71)، قبل أن ينتفض النصر في الدقائق العشر الأخيرة ويسجل هدفين عبر فهد الجميعة (81) وسلطان الغنام (90).

وعوض النصر خسارته أمام التعاون 1-3 في المرحلة الماضية وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 40 نقطة مقلصا الفارق إلى 3 نقاط عن جاره الهلال الذي يحل ضيفا على الباطن الجمعة، بينما بقي القادسية في المركز التاسع مؤقتا برصيد 23 نقطة.

وفرض النصر سيطرته منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة حمدالله من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة على يسار حارس المرمى الأسترالي جاك دنكان (10).

وكان النصر قريبا من إضافة هدف ثان لولا براعة الحارس دنكان الذي تصدى لكرة البرازيلي جوليانو دي باولا وحولها الى ركنية بصعوبة (36).

ولاحت فرصة للقادسية عندما سدد البرازيلي إلتون جوزيه كرة قوية تصدى لها الحارس الأسترالي براد جونز ببراعة قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (40). وأضاع مواطنه بيسمارك فيريرا هدفا محققا للقادسية عندما تهيأت له كرة أمام المرمى لعبها فوق العارضة (42).

وأهدر حمدالله هدفا محققا عندما تلقى كرة من عمر هوساوي أمام المرمى تباطأ في تسديدها ليتخل دنكان ويلتقطها (57).

ونجح القادسية في إدراك التعادل من ركلة ركنية تابعها وليامس برأسه على يمين مواطنه جونز (71).

وكاد القادسية يضاعف النتيجة ولكن كرة البديل عبد المحسن القحطاني مرت بجوار القائم (76).

وضغط النصر في الدقائق الأخيرة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة للبديل الجميعة ارتطمت باحد المدافعين وعانقت الشباك (81)، ثم أضاف الغنام الهدف الثالث إثر هجمة منسقة أنهاها بتسديدة قوية ارتطمت باحد المدافعين ودخلت المرمى (90).