شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يكشف ثغرات الزمالك للنجوم ويطالبهم بتكرار سينايرو الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد سامى المدير الفني لنجوم إف سى، جلسة مع لاعبى فريقه عرض خلالها بعض مباريات الزمالك بمسابقتى الدورى والكونفدرالية الأفريقية، ليكشف نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

وكشف المدير الفني للنجوم ثغرات الزمالك ونقاط الضعف التى من المنتظر استغلالها في المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، كما كشف أحمد سامى نقاط القوة للفريق الأبيض وكيفية التعامل معها بغلق المساحات أمام السرعات التى يتميز بها بعض اللاعبين وكذلك المهارات الخاصة.

وطلب أحمد سامى من لاعبيه بتكرار سيناريو مواجهة الذهاب، بهزيمة الزمالك بهدف وحيد أحرزه صلاح أمين، وإقتنص به النجوم نقاط المباراة الثلاثة وأصبح الفريق الوحيد الذى أذاق الزمالك طعم الهزيمة في الدورى حتي الأن.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.