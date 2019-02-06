شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كاف يختار هدفى معلول وأجاى ضمن أفضل 5 أهداف بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى للاتحاد الافريقى " كاف" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أفضل 5 أهداف خلال الجولة الثلاثة من بطولة دورى ابطال أفريقيا .

جاء هدفى على معلول وجونيور أجاى لاعبى فريق الاهلى خلال مواجهة سيمبا التنزانى من أفضل خمس أهداف بالجولة .

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوز ثمين على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال أفريقيا.

سجل خماسية الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 3 ، وعلي معلول في الدقيقة 23، وجونيور أجايي في الدقيقة 31، وكريم نيدفيد في الدقيقتين 34 و40.