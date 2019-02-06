الزمالك يحصل على 500 دعوة لحضور مباراة النجوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل مسئولو نادي الزمالك على 500 دعوة من نظرائهم بنادى نجوم إف سي، لحضور المباراة التى ستجمعهما السبت المقبل على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطبع مسئولو نادى نجوم إف سي، 5000 تذكرة لمباراتهم أمام الزمالك ومن المقرر أن يتم طرحها للجماهير عقب اعتمادها من الأموال العامة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما وأن اتحاد الكرة سمح بدخول الجماهير في بعض مباريات الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.