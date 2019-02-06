ذا صن: صلاح تعرض لهتافات "عنصرية" من جماهير وست هام

مصراوي - كتبت- منة عمر: نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية مقطع فيديو لأحد مشجعي فريق وست هام يونايتد وهو يطلق ألفاظ عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. وحل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد في منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. وبحسب مقطع الفيديو المنسوب لصحيفة ذا صن فخلال تسديد صلاح لأحد الركلات الركنية أطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد "مو" لكونه مسلم. ونلقت ذا صن تصريحات للمتحدث باسم وست هام يونايتد حيث قال: "في وست هام يونايتد ، نتبع سياسة...

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