اليوم الجديد تزين ملعب «كامب نو»، بأعلام مقاطعة كتالونيا، قبل ساعات من مباراة كلاسيكو الأرض، بين ريال مدريد وبرشلونة الليلة. وتقام مباراة الذهاب بين الفريق الكتالوني والميرنجي، في تمام العاشرة من مساء اليوم، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر ملعب «كامب نو» يتزين بأعلام كتالونيا قبل كلاسيكو الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.