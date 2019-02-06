بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة بكلاسيكو الكأس

اليوم الجديد أعلن سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مباراة برشلونة، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ويقود الميرنجي اليوم، الثلاثي فاسكيز وبنزيما وفينسيوس، ويأتي خلفهم مودريتش. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: حراسة المرمى: نافاس. الدفاع: كارفاخال ، راموس ، فاران ، مارسيلو. خط الوسط: يورينتي ، مودريتش ، كروس. الهجوم: فاسكيز ، بنزيما ، فينسيوس.

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