مباشر الكلاسيكو.. برشلونة 0 - 1 ريال مدريد.. لوكاس فاسكيز يسجل من تمريرة بنزيما

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغظية مباشرة لأحداث مباراة برشلونة وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وتقام مواجهة الإياب في السابع والعشرين من فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت اخر مباراة التقى فيها الفريقين في بطولة كأس الملك كانت في البطولة الكأس موسم 2013/2014، وحسمه ريال مدريد لصالحه بنتيجة 2-1.

واختار المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة تشكيل مكون من " شتيجين - سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا - بوسكيتس - راكيتيتش - أرثور - كوتينهو - سواريز - مالكوم".

وعلي الجانب الأخر اختار سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل مكون من " نافاس - كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، مارسيلو، لوكاس، فينيسيوس جونيور، ماركوس لورنتي ".

وجاءت الدقيقة 6 لتعلن عن تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق لوكاس فاسكيز، والذي استغل تمريرة أرضية من الجانب الأيمن عن طريق كريم بنزيما، حولها فاسكيز لهدف في شباك شتيجن.

وفي الدقيقة 10، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد.

وأهدر مالكوم هدفا محققا لفريق برشلونة مع حلول الدقيقة 11، بعدما انفرد بحارس ريال مدريد، ويسدد الكرة في يد نافاس، لتستمر النتيجة بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 31، حرم فاران برشلونة من تسجيل الهدف الأول، بعد ابعاد عرضية مررها مالكوم، ليخرجها مدافع ريال مدريد إلى ركلة ركنية.

واستمر ضغط برشلونة، لتمنع العارضة فريق برشلونة من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 32، بعد رأسية سددها راكيتيتش ، ليرد ريال مدريد بهجمة خطيرة عن طريق فينسيوس جونيور.

ومع حلول الدقيقة 35، تصدى نافاس حارس ريال مدريد، لتصويبة سواريز، وحرم برشلونة من تسجيل هدف التعادل، بعد تصويبة بالقدم اليسرى لمهاجم برشلونة تصدى لها الحارس نافاس ببراعة.