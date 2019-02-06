كاف يوضح لـ"الخليج 365".. هل حضور رئيس الزمالك لاجتماع الأندية اختراق لقراره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن اعتبار حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، مخالفة إذا توفرت مجموعة من الشروط.

وقال رئيس لجنة الانظباط في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن رئيس نادي الزمالك ممنوع من تمثيل ناديه في أي حدث رسمي، وهذا الأمر هو فقط ما ينطبق عليه العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الإفريقي.

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس الزمالك بالإيقاف لمدة عام من حضور المباريات أو تثميل النادي بشكل رسمي.

وتابع هاك: "إذا حضر رئيس الزمالك لاجتماع رسمي من جانب اتحاد الكرة فهذا يعتبر اختراق للعقوبة الصادرة من الكاف، إما إذا كان الأمر ودي فلا مانع على الإطلاق."

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات لكافة الأندية المشاركة في الدوري الممتاز من أجل مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمستقبل الدوري، ولتحديد الملاعب التي ستستضيف المباريات المقبلة أثناء التحضير لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بمصر.

وأضاف مسئول لجنة الانضباط: "لا يمكن أن أحكم على الخطاب وإن كان رسمي أم لا إلا إذا حصلت على نسخة منه، كما أننا لا يمكن أن نتحدث عن وجود مخالفة إلا إذا تقدم أحد الأطراف بشكوى رسمية."

وأوضح من لهم حق تقديم شكوى، قائلًا: "من حق الاتحاد المحلي أن يتقدم بشكوى باعتباره عضو في الاتحاد الإفريقي، كما يحق للأندية أيضًا أن تشتكي، كأعضاء في الاتحاد المحلي التابع للاتحاد الإفريقي."