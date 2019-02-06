بالفيديو.. النصر يضرب القاسية بثلاثية في الدوري السعودي

حمد الله مهاجم النصر

كتب: أحمد البادي

حقق فريق النصر السعودي فوزًا مهمًا على نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد الملك فهد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

سجل المغربي عبدالرازق حمد الله

الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل القاسية بهدف في الدقيقة 71 عن طريق الأسترالي رايس ويليامز، ثم تقدم النصر بهدف ثان سجلهفهد الجميعة في الدقيقة 81، واختتم سلطان الغنام بهدف ثالث وتأكيد الفوز في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال متصدر البطولة حتي الأن، فيما يحتل القاسية المركز التاسع برصيد 23 نقطة.