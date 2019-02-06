أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ان قرار إلغاء هدف انبي خلال مواجهة الاهلي أمس الثلاثاء في الدوري، صحيح تمامًا.
وقال عبد الفتاح في تصريحات لفضائية صدى البلد " هدف انبي في الاهلي تسلل صحيح والاتحاد الدولي وجهات اخرى اكدت صحة القرار، بعدما أرسلناه لهم".
وأوضح " أخطاء الحكام موجودة دائماًبشكل كبير، وهي غير مقصودة على الإطلاق، من الممكن ان أتي بشريط كامل عن أخطاء الحكام، وليس في مصر فقط".
وأردف "هناك العديد من الأخطاء وكل نادي يحتسب قرارات خاطئة ضده وفي أحيان أخرى يستفيد من قرارات لصالحه".
وتابع "فعلى سبيل المثال، بيراميدز تعرض لخطأ تحكيمي
وأردف "مع الأسف كل الأندية تبحث عن مصلحتها فقط، والجميع يريد أن تكون الأخطاء لصالحه دائماً".
وأضاف "إستخدام تقنية الفيديو هدفه الرئيسي كان تقليل عدد الأخطاء التحكيمية، ولذلك تم الاعتماد عليها في كأس العالم، ولكن على الرغم من ذلك فقد خرجت منتخبات من البطولة بسبب الاخطاء التحكيمية".
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عصام عبد الفتاح: الفيفا أقر بصحة إلغاء هدف انبي.. والاندية تبحث عن مصلحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.