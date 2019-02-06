شاهد.. عصام عبد الفتاح: الفيفا أقر بصحة إلغاء هدف انبي.. والاندية تبحث عن مصلحتها

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ان قرار إلغاء هدف انبي خلال مواجهة الاهلي أمس الثلاثاء في الدوري، صحيح تمامًا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لفضائية صدى البلد " هدف انبي في الاهلي تسلل صحيح والاتحاد الدولي وجهات اخرى اكدت صحة القرار، بعدما أرسلناه لهم".

وأوضح " أخطاء الحكام موجودة دائماً

بشكل كبير، وهي غير مقصودة على الإطلاق، من الممكن ان أتي بشريط كامل عن أخطاء الحكام، وليس في مصر فقط".

وأردف "هناك العديد من الأخطاء وكل نادي يحتسب قرارات خاطئة ضده وفي أحيان أخرى يستفيد من قرارات لصالحه".

وتابع "فعلى سبيل المثال، بيراميدز تعرض لخطأ تحكيمي

خلال مواجهة الانتاج الحربي بالدور الاول للدوري، وكذلك فقد استفاد في مناسبة أخرى خلال مواجهة الزمالك حينما تعرض عبد الله جمعة لاعب الابيض للطرد".

وأردف "مع الأسف كل الأندية تبحث عن مصلحتها فقط، والجميع يريد أن تكون الأخطاء لصالحه دائماً".

وأضاف "إستخدام تقنية الفيديو هدفه الرئيسي كان تقليل عدد الأخطاء التحكيمية، ولذلك تم الاعتماد عليها في كأس العالم، ولكن على الرغم من ذلك فقد خرجت منتخبات من البطولة بسبب الاخطاء التحكيمية".

شاهد الفيديو: