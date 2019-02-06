المنيا يحل ضيفا علي طهطا غدًا بالجولة الـ17 بالممتاز "ب"

صورة لفريق المنيا

المنيا : أشرف كمال

غادر فريق المنيا ، اليوم الأربعاء، إلى محافظة سوهاج ، استعدادا لمواجهة فريق طهطا ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة بالدوري الممتاز " ب ".

وكان الفريق تحت قيادة المدير الفني ، إبراهيم صدقي قد أنهى تدريباته اليوم، كما سبق له

خوض مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف السبت الماضي، وحقق فيها الفريق فوزا بنتيجة 3 – 2 ، استعدادا لمواجهة طهطا،واصطحب المدير الفني، 18 لاعبا لمباراة غدا ، والمقررانطلاقها في الثانية والنصف ظهرا ،ويضم التشكيل كلا من.

محمد حسانين ،عبد الكافى رجب ،( حراس مرمى )، وليد اوشا ،برسوم محروس ،أحمد رضا ،حازم مصطفى - محمد عبد القادر ،ايمن ناصر ،محمد شديد – محمود حرشه ،احمد عصام،بصيلي ، كامل محمد ،حسام حسن ،احمد منصور، كريم حسن ،عادل رجب ،محمد عبدالسميع.