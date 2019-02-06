الأهلي يكرم حسن حمدي بإطلاق اسمه على قاعة اجتماعات فرع مدينة نصر

حسن حمدي رئيس الاهلي الأسبق كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إطلاق اسم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق على قاعة الاجتماعات في فرع الأهلي بمدينة نصر. فرع الأهلي بمدينة نصر. ويأتي هذا القرار تقديراً لمشوار حسن حمدي في رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة بين 2002 إلى 2014. وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي إن حسن حمدي أعطى الكثير للقلعة الحمراء ويستحق هذا التكريم.

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