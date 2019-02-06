الإسماعيلي يتقدم بـ3 طلبات لاتحاد الكرة

إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلى

كتب - نورهان فضل:

تقدم الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلى بثلاثة مطالب خلال اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلى الأندية لوضع استراتيجية حول مصير مسابقة الدورى المحلى بعد استضافة مصر النسخة الجديدة لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد فارس على أهمية تطبيق تقنية “الفار” من أجل تحقيق مبدأ العدالة القصوى وتكافؤ الفرص بين الأندية ، مشيرا إلى أن تلك التقنية ستزيد من قوة المسابقة وتقلل من الأخطاء البشرية للحكام التى

أحيانا تغير من مسار المباريات وهو ما لاقى قبول الحضور.

وعن ملف اغلاق الملاعب التى تستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، طالب فارس بخوض مباريات الإسماعيلى بمدينة السويس بعد رفض اقتراح بخوض المباريات على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، وذلك فى ظل قرب المسافة بين المحافظتين وهو ما يقلل من ‘جهاد اللاعبين

بجانب التعامل الأمنى الأمثل، فى أعقاب صدور قرار بإغلاق ستاد الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة إحدى مجموعات البطولة.

وشدد عضو مجلس إدارة الإسماعيلى على أهمية عدم الانتقائية فى مؤجلات الأندية مطالبا لجنة المسابقات بلعب كل ناد مبارياته المؤجلة وفقا للجدول الموضوع من أجل إرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وأكد على استعداد الإسماعيلى لتقديم كل التسهيلات من أجل ضمان استمرار المسابقة التى تقام خلال فترة استثنائية فى ظل تعديل موعد مباريات البطولات الافريقية بجانب استضافة بطولة كأس الأمم بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.