أجويرو يقود هجوم مانشسترسيتي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

سيرجيو أجويرو

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق المواجه أمام إيفرتون، على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل جلوس رحيم سترلينج وكيفين دي بروين على مقاعد البدلاء، وقيادة أجويرو للهجوم السيتي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: اندرسون

في خط الدفاع: إيمريك لابورتي، نيكولاس أوتاميندي، كايل ووكر

في خط الوسط: فيرناندينهو، جون ستونز، ألكاي جندوجان، دافيد سليفا

في الهجوم: بيرناندو سيلفا، سيرجيو أجويرو، لوري ساني

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 59 نقطة، بينما يحتل ايفرتون المركز التاسع، برصيد 33 نقطة.