تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو ..كريم بنزيمة وفاسكيز في الهجوم

كريم بنزيما وفاسكيز كتب- أحمد البادي: أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برشلونة في العاشرة مساء اليوم، على ستاد كامب نو ضمن ذهاب كأس ملك إسبانيا. ضمن ذهاب كأس ملك إسبانيا. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي : نافاس خط الدفاع : كارفخال، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو خط الوسط : مودريتش، كروس، يورنتي خط الهجوم : فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسوس ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، كورتوا، ناتشو، بيل، إيسكو، أسينسيو، كاسيميرو، سيبايوس

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