رياضة | قبل دقائق من الكلاسيكو.. فالفيردي يستبعد لاعب من قائمة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل دقائق من الكلاسيكو.. فالفيردي يستبعد لاعب من قائمة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني التشكيلة الأساسية للبلوجرانا لمواجهة فريق ريال مدريد مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، اضطر فالفيردي إلى استبعاد لاعب واحد فقط من مباراة الكلاسيكو ليكون في جعبته 18 لاعبًا أمام ريال مدريد.

ولذلك ، أطاح فالفيردي بمدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين خارج قائمة الفريق النهائية ، ليذهب اللاعب إلى مدرجات ملعب الكامب نو لمشاهدة الكلاسيكو.

بينما يغيب عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي ورافينيا لعدم تماثلهم الشفاء ، بالإضافة لغياب سامبر وتوديبو لأسباب فنية.

في حين جاءت التشكيلة الأساسية لبرشلونة ضد الريال كالآتي:-

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا ، سيميدو ، بيكيه ، لينجليت.

خط الوسط: آرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش.

خط الهجوم: لويس سواريز ، كوتينيو ، مالكوم.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: ليونيل ميسي ، إيناكي بينا ، موريلو ، سيرجي روبيرتو ، إلينيا ، أرتورو فيدال ، برينس بواتينج.