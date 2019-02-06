رياضة | تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ايفرتون، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - اوتاميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - برناردو - ديفيد سيلفا - جوندوجان - ساني.

خط الهجوم : اجويرو.