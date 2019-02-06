رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيواجه ريال مدريد، بعد قليل، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويتواجد نجم البلوجرانا ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، حيث فضل فالفيردي عدم الدفع به منذ بداية المباراة، بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وجاءت تشكيل برشلونة على النحو التالي :-

تير شتيجين، نيلسون سيميدو، خوردي ألبا، جيرارد بيكيه ، كليمو لونجليه، سيرخيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرثر ميلو، فيليبي كوتينيو، مالكوم، ولويس سواريز.



