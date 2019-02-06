اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقدم لكم عبر اتش دي كورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع اليوم الأربعاء 6-2-2019 الموافق السادس من شهر فبراير الجاري والتي ستقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد كامب نو حيث يستضيف الكتالوني نظيرة الميرنجي والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على بث مباريات كأس الملك حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم والتي ستقام في إطار مباريات الذهاب من دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2018-2019 حيث يسعي كلا الفريقين للانتصار والفوز بمباراة اليوم اللتي نتابعها عبر مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد اليوم .
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.
ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، وTVE La 1 Madrid.
وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.