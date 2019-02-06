اونلاين | رابط كورة اون لاين Kora Online .. بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو مباشر (يلا شووت حصري)

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برشلونة ضد ريال مدريد: تصنيفات الكلاسيكو الإحترافية في الترتيب ، مع تسجيل لويس سواريز في المركز الثالث

سيكون هذا اللقاء رائعاً على الإطلاق يوم الأربعاء عندما يلعب برشلونة مع مضيفه ريال مدريد في مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس كوبا.

انها الثانية في الكلاسيكو من الموسم وأول ثلاثة على مدار الشهر القادم. على الرغم من أن اللعبة قد لا تكون هي نفسها مع كريستيانو رونالدو الذي يدمر الآن فرق في إيطاليا مع يوفنتوس ، ليس هناك تنافس في أوروبا يتطابق مع هذين الخصمين المدججين في إسبانيا.

اثنان وعشرون من أفضل اللاعبين على هذا الكوكب سيحتلان مركز الصدارة لثلاث مباريات على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة والتغيير - كل ذلك يمكنك البث عبر الدستور مباشر (حاول مجانًا).

تكريما لواحد من أفضل منافسات كرة القدم على هذا الكوكب ، دعونا نجعل من الـ22 نقطة البداية المحتملة لمباراة الأربعاء.

22- كليمنت لينجليت ، برشلونة: مدافع شاب في موسمه الأول مع النادي ويحتاج إلى أن يصبح أكثر تعايشا مع هذا الفريق الكبير. لديه إمكانات لكنه بالتأكيد أضعف مدافع في الملعب.

21. سيرجي روبرتو ، برشلونة: شاب آخر ، شخص قوي لكنه لن يبهرك حقا. لقد جاء مع بعض لحظات كبيرة في الماضي على الرغم من ذلك مثل الهدف الحاسمة ضد باريس سان جيرمان في ما كان أكثر عودة ملحمية في تاريخ دوري أبطال أوروبا على قدمين.

20. لوكاس فاسكويز ، ريال مدريد: لقد مثل لوكاس أسبانيا ، وهو لاعب جيد ، لكنه أبعد ما يكون عن المستوى الذي تتوقعه من مهاجم ريال مدريد. لديه أربعة أهداف فقط هذا الموسم في 30 مباراة.

19. آرثر ، برشلونة: رجل جريميو السابق في موسمه الأول مع برشلونة ولم يسجل حتى الآن ، لكنه مبدع على الكرة ، ويعرف كيف يحصل على الكرة في الفضاء وله نجم مكتوب عليه.

18. جيرار بيكيه ، برشلونة: مدافع جيد يعرف كيف يستخدم حجمه. لقد فقد بالتأكيد خطوة في عمر 32 سنة ، لكنه لا يزال شكلاً جيدًا ويمكنه المساهمة في الهجوم على القطع المحددة.

17. داني كارفاخال ، ريال مدريد: صخرة في الظهير الايمن لهذا الفريق ، هو بالتأكيد واحد من أفضل الظهير الأيمن في أوروبا. يستطيع المضي قدما ولكن حيث يضيء هو الدفاع ، وخاصة واحد على واحد. إنه ليس خائفاً من الدخول بقوة على أي لاعب.

16. إيفان راكيتش ، برشلونة: لطالما تم تقويض راكيتك ، لكنه يأتي مرارا وتكرارا. من المؤكد أنه قد يساهم في عدم تقديم أي شيء دفاعي ، ولكن يمكنه أن يبتعد في أي لحظة ولديه علاقة جيدة مع زملائه في الملعب. لا يوجد سوى لاعبين أفضل بكثير.

15. طوني كروس ، ريال مدريد: يمكن للألماني أن يفعل كل شيء. إنه ممر أنيق ، يمكن أن يطلق النار على المنزل أثناء اللعب أو من قطع ثابتة ، وقد كان بمثابة توقيع رائع منذ وصوله من بايرن ميونيخ في عام 2014.

14. Casemiro، Real Madrid: Casemiro هو لاعب قد لا تقدره ، لكنه يفعل الكثير من الأشياء بشكل جيد. قدرته على قراءة التمريرات ، وإجبار اللاعبين بطريقة واحدة والحصول على الكرة إلى الأمام لبدء مواجهة رائعة للغاية. يتفوق عليه اللعب في وسط الملعب حيث أنه ليس النجم.

13. كيوتل نافاس ، ريال مدريد: ليس حارس مرمى احتياطي سيء ، أليس كذلك؟ فقط أسطورة دوري أبطال أوروبا الذي فاز بثلاثة نهائيات متتالية مع النادي. لا يزال منتخب كوستاريكا واحداً من أفضل اللاعبين في العالم ويمكنه اللعب في الكأس ، حيث أنه عادة ما يتم ذلك في الكؤوس المحلية.

12. غاريث بايل ، ريال مدريد: عندما لا يكون مصابا ، فهو لاعب كبير من 10 إلى 15 في العالم. إذن لماذا في هذه اللعبة الثانية عشرة؟ حسنًا ، إنه يصاب بإصابة كل عام يبطئ إنتاجه. في الدوري ، لديه خمسة أهداف في 17 مباراة ، لكنه في 11 مباراة حتى الآن هذا الموسم. إنه مبهج كما رأينا في نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكنه لا يبقى في الملعب بما فيه الكفاية.

11. جوردي ألبا ، برشلونة: لا يزال قلل من تقدمه ، فإن ألبا يتقدم بسهولة ، ويدافع بشكل جيد على الرغم من أنه في الجانب الأصغر عندما يتعلق الأمر بالحجم ، وهو دائمًا في نفس الصفحة مع المهاجمين. لاعب رائع كان واحداً من أفضل اللاعبين خلال السنوات الخمس الماضية.

10. رافائيل فاران ، ريال مدريد: إذا كنت ترغب في بناء المدافع المثالي عندما يتعلق الأمر بالحجم والمهارة ، فإن فاران. إنه آلة يمكنها فعل كل شيء على الإطلاق ، ولكن في بعض الأحيان ستحدث خطأ مكلفًا. يبلغ عمر الفائز بكأس العالم 25 عامًا فقط ، ومن المرجح أن يُنظر إليه في السنوات القليلة القادمة على أنه أفضل لاعب في الدوري عندما يدخل إلى قمة مستواه.

9. كريم بنزيمة ، ريال مدريد: رجل منسي في بعض الأحيان بسبب قضايا خارج الميدان وصراع على ذلك ، بنزيمة حاليا في منتصف حملة رائعة حيث لديه 18 هدفا ، ستة أكثر من الموسم الماضي. وهو يفعل ذلك بطرق متنوعة - داخل الصندوق ، خارج الصندوق. عاد بنز مع ستة أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة.

8. سيرجيو بوسكيتس ، برشلونة: رقم 1 في قائمة أكثر اللاعبين مسلية على الإطلاق ، لن تجعلك Busquets تريد العودة أكثر. في بعض الأحيان ، يبدو الأمر كما لو أنه يلعب بحركة بطيئة ، لكن قدرته على استخدام جسده في حماية اللاعبين وجعل الحركات الصحيحة للعب الكرة إلى الرجل المفتوح هي ما يجعله موهبة من الطراز العالمي.

يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض، اليوم الإربعاء 6/2/2019، في الساعة العاشرة مساءًا، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.