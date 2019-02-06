اونلاين | الآن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة youtube HD

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زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وريال مدريد، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا. وجاء تشكيل برشلونة: شتيجين - سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا - بوسكيتس - راكيتيتش - أرثور - كوتينيو - سواريز - مالكوم. ويتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة، وذلك بعدما تعرض للإصابة مؤخرا، وكانت هناك شكوك حول لحاقه بالمباراة. وجاء تشكيل ريال مدريد: نافاس - كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، مارسيلو، لوكاس، فينيسيوس جونيور، ماركوس لورنتي. ويُعد الثلاثي جاريث بيل واسينسيو وكاسيميرو أبرز اللاعبين المتواجدين ضمن مقاعد بدلاء ريال مدريد. الآن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة youtube HD

يدخل سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، أولى المواجهات الكبرى فى مشواره التدريبى مع الملكى ضد الغريم التقليدى برشلونة فى ذهاب الدور نصف النهائى من كأس ملك أسبانيا على ملعب "كامب نو". يدخل سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، أولى المواجهات الكبرى فى مشواره التدريبى مع الملكى ضد الغريم التقليدى برشلونة فى ذهاب الدور نصف النهائى من كأس ملك أسبانيا على ملعب "كامب نو".

يجهز مدرب ريال مدريد خطة مميّزة للتغلب على برشلونة في كأس الملك ، حيث قام المدرب بدارسة الخصم و طريقة لعبه بشكل جيّد، خصوصاً في الكامب نو، وذلك منعًا لتكرار فضيحة مواجهة الكلاسيكو في الدوري والتى حسمها برشلونة بنتيجة 5/1، وبناءاً عليه نشرت صحيفة "ABC"الأسبانية، فى تقرير لها "4" مفاتيح تقود ريال مدريد للفوز على برشلونة بكأس الملك مساء اليوم، وهى..

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يدخل سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، أولى المواجهات الكبرى فى مشواره التدريبى مع الملكى ضد الغريم التقليدى برشلونة فى ذهاب الدور نصف النهائى من كأس ملك أسبانيا على ملعب "كامب نو".

يجهز مدرب ريال مدريد خطة مميّزة للتغلب على برشلونة في كأس الملك ، حيث قام المدرب بدارسة الخصم و طريقة لعبه بشكل جيّد، خصوصاً في الكامب نو، وذلك منعًا لتكرار فضيحة مواجهة الكلاسيكو في الدوري والتى حسمها برشلونة بنتيجة 5/1، وبناءاً عليه نشرت صحيفة "ABC"الأسبانية، فى تقرير لها "4" مفاتيح تقود ريال مدريد للفوز على برشلونة بكأس الملك مساء اليوم، وهى..

يعتمد سولاري بمنطقة خط الوسط ضد برشلونة على تونى كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وسيكلف الثنائى لوكاس وبنزيما بمهام دفاعية إضافية مع الجانب الهجومى الأساسى، بهدف السيطرة على المباراة والضغط العالى على جوردى ألبا بمنطقة الظهير الأيسر وأيضاً جيرارد بيكيه حينما يمتلك الكرة.

يعد الكوستاريكى كيلور نافاس هو الحارس الأساسى للريال فى بطولة كأس الملك، ويعول عليه سانتياجو سولاري مدرب الملكى لخطف المباراة بسبب ردود فعله السريعة فى التصدى لهجمات برشلونة، ويمتلك خبرة أكبر من كورتوا الحارس الأساسى الذى يشارك في مباريات الدوري.

وضح سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد للاعبيه أن الطريقة المباشرة للتغلب على برشلونة هى التحول من الدفاع إلى الهجوم والوصول إلى منطقة الجزاء فى 3 لمسات سريعة، وهو الأمر الذى سيمنح الملكى القوة المطلوبة والسيطرة على مجريات الأمور، وتمت تجربة تلك الطريقة فى المباريات الأخيرة للملكى وأثبتت فعاليتها.

كلف سولاري مدرب ريال مدريد الثنائى لوكاس فاسكيز ودانى كارفخال بمهام إغلاق الجناح الأيمن الملكى بمساعدة سيرجيو راموس وتونى كروس من أجل إفساد إنطلاقات جوردى ألبا الذى يعد عنصراً أساسياً فى الجانب الهجومى لبرشلونة وعلى الأخص مع ليونيل ميسي.

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