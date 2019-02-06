اونلاين | انطلاق الشوط الأول : بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس الملك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الشوط الأول : بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس الملك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإخبارية خدمة البث المباشر للمباراة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من برشلونة وغريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض وذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سينطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب كامب نو، معقل البلوجرانا .

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس الملك اليوم

ويدخل فريق برشلونة للمباراة بمعنويات مرتفة بعدما إستطاع إقصاء نظيره إشبيلية بسداسية مقابل ثلاث في ثمن النهائي من كأس الملك، إضافة إلي إبتعاده عن أقرب ملاحقيه بثمان نقاط في الدوري الإسباني ، ليكون هدف الفوز في معركة الذهاب من أجل تخفيف وتسهيل مباراة الإياب بين كلا الفريقين علي ملعب سانيتاجو بيرنابيو معقل النادي الملكي .

فيما يدخل اللوس بلانكوس للمباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تساعده خلال مباراة الإياب، إضافة إلي إزالة ومحو الذكريات السيئة التي تعود لأخر مواجهة بين كلا الفريقين علي الكامب نو والتي خسر خلالها النادي الملكي بخماسية مقابل هدف ، إضافة إلي أن الفوز علي برشلونة في عقر داره سيزيد من حالة تصاعد الأداء وكسب المزيد من المعنويات والدوافع الإيجابية التي يمر بها الفريق حالياً .