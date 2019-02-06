اونلاين | بدأت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة لايف HD الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة لايف HD الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD الكلاسيكو

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD الكلاسيكو

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD الكلاسيكو

نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في

ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنواتعبر قنوات بي إن سبورتس

3، Gol TV spain، و TVE La 1 Madrid.

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD الكلاسيكو

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس

ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.

تنتظر جماهير الساحرة المستديرة بفارغ الصبر موعد إنطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة والتي تأتي في إطار لقاء

ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، مساء اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير2019.

ويستعد ملعب الكامب نو لاستضافة مباراة برشلونة مع ريال مدريد وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD الكلاسيكو

مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك عبر قناة بي إن سبورت 3

HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي

كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة مع ريال مدريد في مسابقة كأس الملك وذلك عبر قناة TVE La 1 Madrid

عبر القمر الصناعي "Hispasat 1B/1C/1D" والتردد 10979 ومعدل الترميز 22000، عمودي التصحيح

هو 3/4 والتشفير ناجرافيشن.

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD الكلاسيكو

وتمكن فريق برشلونة من الصعود لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6

-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

بينما تأهل فريق ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ

انتهى الإياب 3-1.

وستقام مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في

تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365

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