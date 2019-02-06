شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعة صينية تسافر 12.519 كيلومتر من أجل ميسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- حرص بعض محبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على السفر من الصين إلى مدينة كتالونيا لدعم البرغوث في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد بنصف نهائي كأس أسبانيا.
وظهرت أحد المشجعات الصينيات في ملعب الكامب نو والتي تحمل لافتة مكتوب عليها، " ميسي، 12519كم من شنجهاي فقط من أجلك".
ويتواجد ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة في مواجهة ريال مدريد، بعدما فضل فالفيردي مدرب البارسا عدم البدء به عقب إصابته في مباراة فالنسيا بالليجا.
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