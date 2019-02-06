شكرا لقرائتكم خبر عن أوجسبورج يعبر هوليستن كيل بهدف في كأس ألمانيا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- نجح أوجسبورج في الفوز بالمباراة التي جمعته بنظيره هوليستن كيل في دور الـ16 من كأس ألمانيا بهدف نظيف، ويدير الحكم فرانك فيلنبورغ أحداث اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني تمكن ميكائيل غريغوريتش في الدقيقة 85 ، من هز الشباك وإعطاء الأفضلية لفريقه.

وتأهل كلًا من فيردر بريمن وبادربورن بهايدنهايم وهامبورغ اللذين تأهلا إلى ربع النهائي على حساب كلًا من باير ليفركوزن ونورمبرغ على التوالي.