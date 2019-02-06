شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يعبر فولفسبورج بهدف في كأس ألمانيا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أنتهت المباراة التي تجمع بين فولفسبورج ونظيره لايبزينج في دور ال16 من كأس ألمانيا بفوز الأخير بهدف نظيف، ويحتضن ملعب ريد بول ارينا أحداث اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين بالتقدم الإيجابي بهدف نظيف.

ونجح لايبزيج عن طريق ماتيوس كونها في الدقيقة ، 9من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد كرة أكثر من رائعة.

وتأهل كلًا من فيردر بريمن وبادربورن بهايدنهايم وهامبورغ اللذين تأهلا إلى ربع النهائي على حساب كلًا من باير ليفركوزن ونورمبرغ على التوالي.