شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم القادسية بثلاثية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
تقدم النصر عن طريق اللاعب المتألق عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 10 من الشوط، وإدرك القادسية التعادل بواسطة اللاعب ريس ويليامس في الدقيقة 71.
وعاد ويليامس لتسجيل هدف ثاني لكن هذه المرة في شباك فريقه بالدقيقة 81 ليتقدم النصر مرة أخرى، وقبل نهاية المباراة أحرز سلطان الغنام الهدف الثالث في الدقيقة 90.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر للنقطة 40 في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز التاسع.
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