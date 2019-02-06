شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يتقدم على فولفسبورج بهدف في الشوط الأول والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أنتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فولفسبورج ولايبزيج في دور ال16 من كأس المانيا بالتقدم الإيجابي بهدف نظيف.

ونجح لايبزيج عن طريق ماتيوس كونها في الدقيقة ، 9من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد كرة أكثر من رائعة.

ويرغب فريق فولفسبورج من تعديل النتيجة في الشوط الثاني وحسم المباراة لصالحة والخروج بنتيجة إيجابية تمكن من استكمال مشوار البطولة.

ويلتقي أيضا اليوم شالكه04ضد فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء من البطولة ذاتها.

وأيضًا لقاء هيرتا برلين ضد بايرن ميونيخ في تمام الساعة العاشرة في دور ال16 من عمر البطولة.