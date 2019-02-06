شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365- نشرت بعض الصحف الأسبانية تسريب لتشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الكأس الذي يقام بتمام العاشرة مساء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وذكرت صحيفة ماركا أن سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي استقر على البدء بماركوس يورينتي في التشكيلة الأساسية بديلا للبرازيلي كاسيميرو.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المسربة كالتالي.