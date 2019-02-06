انت الان تتابع أحمد مجاهد عن اجتماع اتحاد الكرة: الجلسة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد بركات ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حضور رئيس نادي الزمالك اجتماع الجبلاية اليوم الأربعاء، مع الأندية لا يبطل الاجتماع، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت ودية وليست رسمية، فهو ليس اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ قرارات حاسمة، ولا هي مباراة كرة قدم. جاء ذلك بعد مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس القلعة البيضاء، الجلسة التي عقدت في مقر الجبلاية بالجزيرة مع الأندية.

وتحدث مجاهد في تصريحات صحفية عقب نهاية اجتماع اتحاد الكرة بالأندية، قائلًا: "الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، كانت ودية وليست رسمية، فهو ليس اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ قرارات حاسمة". وشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الذي عقد اليوم الأربعاء أزمة جديدة، بعد مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس