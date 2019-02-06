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سان جيرمان في طريقه للتخلي عن تراب

كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان يعتزم التخلي عن حارسه كيفن تراب، المعار لناديه السابق اينتراخت فرانكفورت، مقابل 8 ملايين يورو.

يعد الحارس كيفن تراب (28 عاماً)، الذي عاد إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، من اللاعبين الذين يقدمون مستويات رائعة في صفوف اينتراخت فرانكفورت الذي يحتل المرتبة الخامسة في الدوري الألماني "بوندسليغا".

وفي جذوة النشوة بهذا الإنجاز يبقى مستقبل الحارس كيفن تراب مع اينتراخت فرانكفورت مفتوحاً، بيد أن صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أفادت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد للتخلي عن تراب لقاء 8 ملايين يورو.

لكن هل يمكن للنادي الألماني تقديم هذا المبلغ من أجل الحصول على خدمات تراب مرة أخرى؟ بحسب الصحيفة الألمانية فإن الأمر يتوقف في المقام الأول على مشوار الفريق في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وإذا ما تمكن من التأهل لهذه المنافسة الأوروبية في الموسم المقبل، الأمر الذي سيفتح خزائن النادي لمزيد من الإيرادات.

وبعد عودته الصيف الماضي إلى فرانكفورت معاراً من النادي الفرنسي لموسم واحد، قال تراب في بيان نشره النادي: "أتطلع لعام آخر مع فرانكفورت".

ولعب تراب الذي خاض ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الألماني وكان من بين الفريق الذي شارك في المونديال الروسي الأخير، مع فرانكفورت خلال الفترة من 2012 حتى 2015 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 9 ملايين يورو.

وكان النادي الفرنسي قد ضحى بحارسه الألماني بعد التوقيع مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.