شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة استغلال صورة «مو» تتجدد قبل أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، طلبه من المسؤولين باتحاد الكرة حسم أزمة استغلال صورته قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر يونيو المقبل حتى لا تتكرر نفس المشكلة التى تفجرت قبل مونديال روسيا 2018 عندما وضع مسؤولو الجبلاية صورته على الطائرة الخاصة للمنتخب دون الرجوع إليه، مما تسبب فى اندلاع الأزمة التى لم تنته حتى الآن.

ويتمسك «مو» بكل حقوقه التسويقية فى استغلال صورته وفقا للوائح الدولية وبما لا يتعارض مع كونه أحد أفضل اللاعبين فى العالم، فى الوقت الذى لايزال فيه اتحاد الكرة متجاهلا عقد جلسة مع اللاعب منذ انتهاء مونديال 2018.

كان اللاعب قد حصل على وعود من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإنهاء المشكلة فور توليه المسؤولية، لكن الأمور لم تحسم بشكل رسمى.

من جانبه، قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «اتحاد الكرة لم يخطرنى بالقيام بأى تصور فى أزمة استغلال صورة محمد صلاح»، لافتا إلى أن انتهاء المشكلة أمر يتعلق بمجلس الجبلاية باعتباره صاحب القرار النهائى فى هذا الشأن.

ويناقش «أجيرى»، خلال جلسته مع جهازه المعاون، البديل المقرر أن يحل مكان محمد صلاح خلال المباراتين، بعد قرار إراحة نجم ليفربول الإنجليزى من معسكر مارس المقبل بسبب ضغط المباريات فى الدورى الإنجليزى، إلى جانب أن الجهاز يبحث عن منح الفرصة للاعبين.

وينتظر خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عودة معاونيه من جولاتهم الخارجية، من أجل حسم القائمة المقرر اختيارها لمعسكر الفراعنة المقرر فى مارس المقبل استعدادا لمواجهتى النيجر فى ختام مشوار التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية وودية نيجيريا التى ستقام يوم 26 مارس المقبل.

وينتظر أن يجتمع المدير الفنى الأسبوع المقبل بعد عودة أحمد ناجى، مدرب حراس المرمى، من السعودية، لمتابعة «محمد عواد وحسين السيد ومحمد عطوة وهانى رمزى من اليونان» ومتابعة «عمرو وردة، وأحمد حسن (كوكا)، وتشافى من تركيا» من أجل كريم حافظ ومحمود حسن (تريزيجيه) وتيتو، مساعد أجيرى الذى تم تكليفه بمراقبة عدد من اللاعبين المصريين فى قطر تمهيدا للاستعانة بأحدهم، وذلك بعدما استقر الرأى على إجراء تعديلات على القائمة التى ستشارك فى مباراة النيجر التى تعتبر تحصيلا حاصلا، كما يبحث المدير الفنى عن حل لمشكلة حراسة المرمى بعدما أبدى تحفظه على مستوى الحراس مؤخرا، وتفكيره فى منح محمد عواد الفرصة خلال المباراتين المقبلتين، فى ظل تحفظ أجيرى على انفعالات محمود جنش، حارس الزمالك، بعد أزمته مع الهانى سليمان حارس الاتحاد السكندرى، كما يبحث عن حل لأزمة الظهير الأيسر، حيث وضع محمد عبدالشافى، لاعب أهلى جدة، وحسين السيد، ظهير الاتفاق، تحت المنظار.