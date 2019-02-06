شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصدر بيانًا بشأن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية: حضور رئيس الزمالك «باطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا، بشأن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري، اليوم الأربعاء.

واجتمع اتحاد الكرة مع أندية الدوري، في مقر الجبلاية اليوم، من أجل علاج مشكلات المسابقة والنظر في طلبات الأندية.

وانسحب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، من اجتماع اتحاد الكرة، بسبب حضور رئيس الزمالك. طالع التفاصيل

نص بيان الأهلي:

تصريحات اتحاد الكرة تخالف الخطاب الرسمي المرسل لأندية الدوري العام، وتخالف القرارات القارية والأولمبية في تصريحات مجافية للحقيقة قال أحمد مجاهد عضو إتحاد كرة القدم والمتحدث الرسمي للاتحاد، إن الجلسة التي عقدت في مصر الإتحاد اليوم تعتبر جلسة تنسيقية وليست رسمية، وبالتالي يحق لرئيس نادي الزمالك حضورها بلا أدنى مشكلة.

تصريحات مجاهد خالفت الخطاب الرسمي المرسل لأندية الدوري العام، والموقع من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم، والتي حملت دعوة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لرئيس النادي الأهلي، لحضور اجتماع بمقر اتحاد الكرة في الثانية مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير لبحث كافة الأمور المتعلقة بمسابقة الدوري العام 2018/2019، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أراد تجميل مخالفة حضور رئيس الزمالك للاجتماع بوصفه بـ«التنسيقي»، رغم أن هذا الوصف يحمل المخالفة بعينها، لأن أي اجتماع «تنسيقي»، هو في الأساس «تنسيق» لأمور تخص مسابقة رسمية.

المؤكد، أن حضور رئيس نادي الزمالك أي اجتماع سواء رسمي أو تنسيقي يحمل مخالفة لأن الأخير موقوف من اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن ممارسة أي نشاط رياضي، مما يجعل الإجتماع باطلا.