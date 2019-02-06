انطلق ظهر اليوم الأربعاء اجتماع لجنة الأندية المشاركة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل حل أزمة ناديي الزمالك وبيراميدز مع النادي الأهلي، حيث رفضوا خوض مباريتهما مع الأهلي لحين خوض الأخير لقاءاته المؤجلة.
واجتمع رؤوساء الأندية أو ما ينوب عنهم من أجل حل تلك الأزمة إلا أن الاجتماع بدأ بأزمة كبيرة بعد مغادرة خالد مرتجي، عضو مجلس الأهلي بمجرد وصول رئيس الزمالك ودخولهما في مشادة كلامية وتبادل الاتهامات بين الطرفين.
وشهد الاجتماع أيضا أزمات بين رؤوساء الأندية للاختلاف على بعض الأمور الخاصة بالتحكيم إضافة إلى الإختلاف على بعض الماديات.
وانتهى الاجتماع بأزمة كبيرة بين أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة، مع رئيس الزمالك أدت إلى اشتباكهما بالأيدي حتى تدخل الجميع لإنهاء الموقف.
كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لأزمة اجتماع اتحاد الكرة.. بدأت برحيل خالد مرتجي وانتهت بضرب شوبير لرئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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