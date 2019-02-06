رياضة | فيديو - لاعب "سنهور" عن صور براميل الثلج: هذه امكانياتنا ولا نخجل منها!

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علق "رمضان مدحت زيدان" هداف فريق "سنهور" أحد فرق القسم الرابع بمحافظة كفر الشيخ، علي الصور المتداولة له مع زملاؤه بالفريق، داخل براميل الثلج لعمل استشفاء بعد اداء التدريبات الجماعية.