رياضة | مورينيو يحرم ريال مدريد من موهبة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحرم ريال مدريد من موهبة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد كان يفكر في الرحيل عن النادي الإنجليزي، للإنضمام لصفوف فريق ريال مدريد حال استمرار جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ماركوس راشفورد كان يخطط للرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال لصفوف ريال مدريد الاسباني، حال استمرار "مورينيو" مدربًا للفريق الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن راشفورد تراجع عن فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد رحيل "مورينيو" والتعاقد مع النرويجي سولشاير لقيادة الفريق الإنجليزي بدلًا منه.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن ماركوس راشفورد يريد تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، حيث ينتهي عقده في 2020، مشيرة إلي أن النادي الإنجليزي مستعد لمضاعفة راتب اللاعب 3 مرات للحفاظ عليه في المرحلة القادمة.