رياضة | 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاربعاء ، استعدادا لمباراة الإسماعيلي ، المقرر اقامتها في السابعة مساء ، غدا الخميس ، على ملعب المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الـ 21 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبدالمنعم – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – طه عادل – أحمد محسن – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صبحي – خالد الشيخ – صلاح ريكو – شيميلس بيكلي – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – رجب عمران – جون أنطوى – هاني سعيد.

وكان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير مساء اليوم الأربعاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة الإسماعيلي .

واكد وليد هويدي مدير الكرة ، ان اللاعبين لديهم اصرار وعزيمة للفوز علي الاسماعيلي بعد الهزيمة امام الاهلي والزمالك .

واو ضح هويدي ان اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة الإسماعيلي ، سيؤدون تدريبات في الجيم ظهر الغد لتجهيزهم بدنيا للمباريات المقبلة.