رياضة | كوكا يسجل هدفا في تعادل أولمبياكوس مع لاميا بالدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكا يسجل هدفا في تعادل أولمبياكوس مع لاميا بالدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 نتيجة مباراة فريق أولمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، مع مضيفه لاميا، والتي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس اليونان.

وشارك المهاجم المصري احمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لفريق أولمبياكوس وسجل الهدف الثالث لفريقه.

تقدم لاميا في الدقيقة 9، وتعادل جيل دياز لفريق أولمبياكوس في الدقيقة 12، قبل أن يمنح مدافع أولمبياكوس أندرياش بوشالاكيس التقدم مجددًا لأصحاب الأرض بـ"الخطأ في مرماه" بالدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق أولمبياكوس هدف التعادل مبكرًا عبر اللاعب فرانكو سوندانو في الدقيقة 51، قبل أن يضيف أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة 61، ولكن تعادل لاميا بعد دقيقة واحدة من هدف كوكا.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 26 فبراير الجاري على ملعب أولمبياكوس.