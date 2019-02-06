اونلاين | بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

تقدم بوابة الفجرالرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من برشلونة وغريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض وذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سينطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب كامب نو، معقل البلوجرانا .

ويدخل فريق برشلونة للمباراة بمعنويات مرتفة بعدما إستطاع إقصاء نظيره إشبيلية بسداسية مقابل ثلاث في ثمن النهائي من كأس الملك، إضافة إلي إبتعاده عن أقرب ملاحقيه بثمان نقاط في الدوري الإسباني ، ليكون هدف الفوز في معركة الذهاب من أجل تخفيف وتسهيل مباراة الإياب بين كلا الفريقين علي ملعب سانيتاجو بيرنابيو معقل النادي الملكي .

بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

فيما يدخل اللوس بلانكوس للمباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تساعده خلال مباراة الإياب، إضافة إلي إزالة ومحو الذكريات السيئة التي تعود لأخر مواجهة بين كلا الفريقين علي الكامب نو والتي خسر خلالها النادي الملكي بخماسية مقابل هدف ، إضافة إلي أن الفوز علي برشلونة في عقر داره سيزيد من حالة تصاعد الأداء وكسب المزيد من المعنويات والدوافع الإيجابية التي يمر بها الفريق حالياً .

سجل ريال مدريد 64 هدفًا خلال مبارياته ضد برشلونة في كأس إسبانيا، مقابل 63 هدفًا للفريق الكتالوني.

وتعد هذه المواجهة السادسة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، حيث سبق وتقابل الفريقان في هذا الدور 5 مرات أعوام، 1916، 1943، 1954، 1993، 2013، بواقع (12 مباراة)، فاز الريال في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الكتالوني، والتعادل كان حاضرًا في 3 مباريات.

بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

ويستعرض “الخليج 365 الرياضي” في هذا التقرير تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا:-

1916

أول “كلاسيكو” جمع بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس اسبانيا، كان في نسخة البطولة عام 1916، وتقابل الفريقان 4 مرات في نفس الدور، فاز برشلونة 2-1 ذهاباً وخسر 4-1 إياباً ليتم إعادة المواجهة بينهما، وتعادلا الفريقين 6-6 في المباراة الأولي، وفاز الريال 4-2 في المباراة الثانية، بعد وقت إضافي ليتأهل للنهائي ويخسر من بلباو 4-0.

1943

بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

تجدد اللقاء بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا عام 1943، وفاز الفريق الكتالوني على ملعبه بنتيجة 3- في لقاء الذهاب0، قبل أن يحقق الريال فوزًا تاريخيًا في لقاء الإياب بنتيجة 11-1 وهو الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

1954

تقابل ريال مدريد مع برشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا عام 1954، وانتهي لقاء الذهاب بفوز الملكي 1-0، قبل أن يخسر لقاء الإياب بنتيجة 3-1.

1993

تكرر اللقاء بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس عام 1993، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، بينما فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

2013

آخر مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا كان عام 2013، وانتهي لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1-1، وفاز الملكي في لقاء الإياب على ملعب “كامب نو” بنتيجة 3-1.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة “ديلويت” لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة “ديلويت” التي نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي “448 مليونا”، والتاسع أرسنال “389 مليونا”، والعاشر توتنهام “379 مليونا”.

بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.

بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي