اونلاين | رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Online live – كول كورة

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يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد اليوم بملعب الكامب نو، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب دور نصف النهائي بمسابقة كأس إسبانيا، يقدم لكم موقع كورة اون لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة و ريال مدريد يلا شوت اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البارسا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وكان فريق برشلونة قد تخطى دور ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ثم عاد برشلونة في المباراة الثانية على ملعب الكامب نو وفاز بنتيجة 6-1 وتعد من النتائج المؤثرة فى تاريخ برشلونة تذكرنا بمبارة دوري الأبطال أمام فريق باريس سان جيرمان ، على الجانب المحلي بمنافسة الدوري الاسباني قبل انطلاقة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة فيتصدر الفريق الكتالوني "برشلونة" المركز الاول متصدرا الدوري الاسباني برصيد 50 نقطة في عدد 22 مباراة حيث اجمع نقاطة في من خلاب الفوز بعدد 15 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مبارتان.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يذكر أن قائد فريق برشلونة الاسطوري ليونيل ميسي وباقي الفريق تمنكوا من احراز عدد 60 هدف وسكن شباكهم عدد 23 هدف مما يجعل المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي متماسكا بالفوز في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم لحصد لقب كاس ملك اسبانيا 2018-2019 ، لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم بدون تقطيع، أما فريق ريال مدريد قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى لقاء الإياب 3-1 علي ملعب سانتياجو برنابيو

مبارة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم هادفا للفوز على غريمة التقليدي برشلونة حيث أنه لم يتمكن من الفوز علي البارشا فى المواجه السابقة بالدوري الاسباني حيث خسر ريال مدريد بنتيجة 1-5 فى المباراة التى جمعتهما بالكامب نو يوم 28-10-2018، كما ان الفوز علي برشلونة فى مباراة اليوم يعد طوق النجاه الوحيد للريال حيث أنه بعيد كل البعد عن المنافسة فى بطول الدوري الاسباني حيث انه متأخر بفارق 10 نقاط عن البارشا، كما تحدث بعد محبي ومشجعي ريال مدريد ان سبب الهزائم المتكررة فى الدوري هو رحيل كرستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الملكي والصفقات الضعيفة التي اجراها الفريق.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

كورة لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم ينتظرها مشجعي الفريقين على صفيح ساخن لنري ونتابع من سيحقق الفوز فى مبارة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، يدخل كريما بنزيما مهاجم ريال مدريد مبارة اليوم ويهدف لزيادة رصيدة من الاهداف على ملعب الكامب نو، حيث يتصدر بنزيما قائمة هدافي ريال مدريد امام برشلونة فى الكامب نو، وأيضا يسعي الفرنسي من أصل جزائري إلي اثبات نفسه امام بيريز الذي راهن علي وجودة داخل الملكي بعد رحيل الدون كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الكامب نو فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المبارة مذاعة عبر قناة " بى ان سبورت 3 " وضمت قائمة البرشا فى حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا، ولدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - فيرمايلن - موريلو - سيرجى روبرتو، وفي الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - كوتينيو - الينيا - آرثر - فيدال وفى الهجوم: ميسى - برينس-بواتينج - لويس سواريز - مالكوم، وتضم قائمة المالكي فى حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي، وفي خط الدفاع: راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون، خافي سانشيز، وفي خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس، وفي خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.