اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6-2-2019 كلاسيكو الكأس

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6-2-2019 كلاسيكو الكأس

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين العملاقين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث أوقعت القرعة البارسا ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في نصف النهائي الأول، وريال بيتيس ضد فالنسيا في نصف النهائي الآخر، هذا ويدخل برشلونة لقاء الكلاسيكو بعد تخطيه لفريق إشبيلية في الدور ربع النهائي بعد الخسارة ذهابًا بهدفين نظيفين والفوز إيابًا بالكامب نو بنتيجة 6-1، ليصعد البارسا إلى نصف النهائي بعد فوزه في مجموع اللقاءين بنتيجة 6-3، وكان البارسا قد أقصى فريق ليفانتي في دور الـ16 بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة 2-1 والفوز إيابًا بثلاثية نظيفة.

بينما يدخل ريال مدريد مواجهة برشلونة بعد تخطيه لفريق كتالوني آخر في الدور ربع النهائي وهو فريق جيرونا، حيث فاز الفريق الملكي في مباراة الذهاب بسنتياجو برنابيو بنتيجة 4-2، ليكرر فوزه في مباراة العودة بنتيجة 3-1، وفي دور الـ16 تخطى الريال فريق ليجانيس بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة والخسارة في مباراة العودة بهدف نظيف، يُذكر أنه سوف يقام اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني على أن تقام مباراة العودة على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6-2-2019 كلاسيكو الكأس

من المقرر أن يقام اللقاء في الأوقات التالية: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، 10:00 مساءً بتوقيت سوريا، 10:00 مساءً بتوقيت لبنان، 10:00 مساءً بتوقيت العراق، 10:00 مساءً بتوقيت السودان، 11:00 مساءً بتوقيت اليمن، 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 9:00 مساءً بتوقيت تونس، 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 9:00 مساءً بتوقيت المغرب، 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات، 11:00 مساءً بتوقيت البحرين، 11:59 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 11:00 مساءً بتوقيت الكويت، 11:00 مساءً بتوقيت قطر، 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 11:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6-2-2019 كلاسيكو الكأس