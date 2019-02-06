اونلاين | يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة bein sport | لايف بي أن سبورت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يوتيوب

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يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة bein sport | لايف بي أن سبورت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يوتيوب

ينتظر عشاق كرة القدم كلاسيكو من النوع الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر .. مباراة الكلاسيكو اليوم

ويلتقي الفريقان على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت سوريا ومصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر .. مباراة الكلاسيكو اليوم

وستنقل المباراة بين برشلونة وريال مدريد على شبكات ” بي إن سبورت” وتحديداً على قناة “beIN SPORTS HD 3”.

يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة bein sport | لايف بي أن سبورت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يوتيوب

وقررت الشبكة القطرية إسناد مهمة التعليق على هذه المواجهة للمعلق الرياضي حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر .. مباراة الكلاسيكو اليوم

وكانت آخر زيارة للريال إلى ملعب الكامب نو في 28 كانون الثاني في الجولة العاشرة للدوري الإسباني، وخسرها الفريق الملكي بهزيمة ساحقة بنتيجة 5/1.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر .. مباراة الكلاسيكو اليوم

وفاز البرسا بلقب كأس الملك برصيد 30 مرة مقابل 19 مرة لريال مدريد، ولم يخرج الكأس من أحضان عملاق كتالونيا منذ 4 مواسم 2014 – 2015 وحصده 4 مرات متتالية بينما كان آخر فوز للريال موسم 2013 – 2014.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر .. مباراة الكلاسيكو اليوم

ويأمل برشلونة تحقيق اللقب الخامس على التوالي ليضرب رقما قياسيا بعد تساويه مع رقم ريال مدريد الذي احتفظ باللقب 4 مواسم متتالية من قبل أعوام 1905 و1906 و1907 و1908.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر .. مباراة الكلاسيكو اليوم

وكان آخر لقاء في كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد 2014 وفاز به الريال بنتيجة2/1 على ملعب “ميستايا” وحصد آخر لقب للكأس.

يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة bein sport | لايف بي أن سبورت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يوتيوب

ويعد برشلونة الأكثر تفوقا في لقاءات الكلاسيكو ببطولة الكأس برصيد 14 فوزا مقابل 12 انتصارا للريال و7 تعادلات.