اونلاين | يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

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يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

تترقب أنظار عشاق "الساحرة المستديرة" في جميع أرجاء العالم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب "كامب نو"، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

وخلافاً لما جرت به العادة، فإن أجواء هذا الكلاسيكو لم تكن بذلك الصخب على غرار ما كان يحدث في السنوات الماضية، في ظل الهدوء الذي يتمتع به مدربا الفريقين؛ إرنستو فالفيردي وسانتياغو سولاري.

يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

ويسعى كل من "البارسا" و"الملكي" لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل موقعة الإياب، الذي يحتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، موقعة الإياب، في الـ27 من فبراير الجاري.

يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

وبعد مباراة الإياب بأيام قليلة، وتحديداً في الثالث من مارس المقبل، يحل برشلونة ضيفاً على الفريق الملكي مجدداً، ولكن هذه المرة ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة المحلية.

يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

وكان الفريقان قد التقيا في 28 أكتوبر المنصرم، في ذهاب كلاسيكو الليغا، حيث حسمه برشلونة بنتيجة عريضة (5-1)، في غياب نجمه ليونيل ميسي الذي كان مصاباً آنذاك.

يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحمل لقب النسخ الأربع الأخيرة بكأس الملك، كما يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة المحلية، بواقع 30 لقباً.

يلا شوت كلاسيكو "هادئ" بين برشلونة وريال مدريد بكأس الملك (بث مباشر)

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