انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفانتينو يضمن ولاية ثانية في رئاسة الفيفا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 08:24 مساءً - ضمِن السويسري جياني إنفانتينو ولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مدتها 4 سنوات، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات المقبلة للمنظمة الكروية الأرفع في العالم دون وجود أي منافس له.

وقال الاتحاد الدولي للعبة، في بيان رسمي الثلاثاء: إن "إنفانتينو هو الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الفيفا من ضمن 211 عضواً"، وذلك مع غلق باب الترشح في مدينة زيوريخ السويسرية.

وكان مدافع توتنهام الإنجليزي ومنتخب سويسرا سابقاً، رامون فيغا، قد أبدى رغبته في دخول سباق رئاسة الفيفا، لكنه لم ينجح في الحصول على دعم خمسة اتحادات وطنية من أصل 211.

وحظي رئيس الفيفا بدعم قوي من عدة اتحادات قارّية، ليستمر إنفانتينو في منصبه رئيساً للفيفا لولاية ثانية تنتهي في عام 2023.

وكان إنفانتينو قد أعلن، في يونيو 2018، ترشحه لولاية ثانية على رأس الفيفا، في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي، في الخامس من يونيو المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

تجدر الإشارة إلى أن إنفانتينو، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، انتُخب رئيساً للفيفا لأول مرة في 26 فبراير 2016، خلفاً لمواطنه العجوز جوزيف بلاتر، الذي استقال عقب تورّطه في قضية فساد كبرى هزّت أكبر منظومة رياضية على مستوى العالم.