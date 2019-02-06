شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أوروبي كبير على موهبة فيورنتينا والان مع التفاصيل
الخليج 365- ترغب العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات فيدريكو كييزا لاعب فيورنتينا الإيطالي بعد المستوى الرائع الذي يقدمه هذا الموسم.
وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه يوجد صراع أوروبي بين أندية يوفنتوس و انتر ميلان من إيطاليا، بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الأسباني وطرفي مدينة مانشستر الإنجليزية للحصول على خدمات الشاب المتألق صاحب الـ21 عاما.
وتبلغ قيمة كييزا مع فيورنتينا 60 مليون يورو، لكن يهدف الفريق الإيطالي لزيادة هذه القيمة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب.
تمكن كييزا من تسجيل 7 أهداف مع الفيولا هذا الموسم، 3 أهداف منهم في شباك روما بالمباراة التاريخية التي انتهت 7 – 1 لصالح فيورنتينا بكأس إيطاليا.
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