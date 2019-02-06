شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يستهدف نجم نابولي لتعويض رحيل هازارد والان مع التفاصيل

الخليج 365- بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي في البحث عن بديل لنجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد تحسبا لرحيلة في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن البلوز يرغب في الاستفاده من قيمة بيع هازارد والمقدرة بـ100 مليون جنيه أسترليني.

وتابعت الصحيفة أن وجود بديل لهازارد في تشيلسي لن يكون سهلا، حيث يعد البلجيكي أحد افضل نجوم كرة القدم خلال السنوات الماضية.

وكشفت أن ساري المدير الفني للبلوز يسعى للتعاقد مع لورينزو إنسيني نجم فريق نابولي الإيطالي، حيث تعاون الثنائي سابقا في نابولي عام 2015.

وأضاف الصحيفة، أن قيمة تعاقد تشيلسي مع إنسيني ستصل لـ140 مليون جنيه أسترليني وهي القيمة المطلوبة من نابولي للتفريط في اللاعب.

شارك إنسيني في 27 مباراة مع نابولي هذا الموسم، وسجل 11 هدف بينما تمكن من صناعة 6 أهداف.