شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلجأ صلاح إلى الليجا هربًا من عنصرية البريميرليج ! والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يبدو أن أيام رمسيس في بلاد الضباب لم تسير بتلك المرونة التي كنا نشاهدها من قبل، ففي كل مكان يتواجد فيه "مو"صلاح يصنع حالة من السلام والسعادة بين الجماهير التي ربما قطعت ألآف الأميال لمشاهدة لمساته السحرية وأهدافه الممتعة.

فهو مثال يحتذى به للاعب المجتهد الذي يعرف هدفه جيدًا ويسعى للوصول إليه مع كل هدف يسجله في الشباك ويشعل الحماس في المدرجات وتبدء الجماهير بالهتاف بإسمه مباراة تلو الآخرى حتى أصبح أيقونة أساسية مع ليفربول.

بالإضافة أن أسمه علامة سياحية جيدة لتعطي العالم بأكمله صورة جيدة عن بلاد النيل، حتى أصبح الجميع يأتون لزيارة معالمها وأثارها المختلفة في مشاهد مبهرة لا تراها إلا في شوارع المحروسة.

ولكن عندما يتحول المشهد إلى هتافات معادية وعنصرية تجاه محمد صلاح من جانب مشجعي وست هام يونايتد على هامش المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس الاثنين بملعب "لندن" الأولمبي.

بعدما نشر أحد مشجعى وست هام الإنجليزي مقطع فيديو يظهر فيه أن أحد مشجعي الفريق اللندنى قام بالإساءة للنجم المصري محمد صلاح بسبب إعتناقه للدين الاسلامي، وفي ظل المستوى المذبذب الذي يمر به رمسيس.

وأصبح الجميع يفكر في إمكانية إستمرار محمد صلاح داخل الدوري الإنجليزي بعد تلك الأحداث الغير متوقعة في ظل أن رمسيس يوجد لديه بديل ويمكنه إضافة خطوة جديدة لمشواره الكروي بالإنتقال إلى الدوري الإسباني.

وقد أعلن صلاح في وقت سابق عن حبه الشديد لبرشلونة وميسي وربما في حال ضياع بطولة الدوري الإنجليزي من ليفربول سيكون خيار رمسيس الأول هو الإنضمام إلى الفريق الكتالوني.

ولكن هل يستغل صلاح الهتافات المعادية لخلق خطوة جديدة له دون الدخول في أزمات مع جماهير الليفر هذا هو ما سنعرفه خلال الأيام القادمة؟