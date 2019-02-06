شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة اليوم.. 12 أختلاف في ريال مدريد منذ أخر كلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد الذي يقام بتمام العاشرة مساء على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

ومنذ أخر كلاسيكو جمع بين الفريقين في أكتوبر الماضي والذي انتهى بفوز البارسا 5 – 1، شهد فريق ريال مدريد العديد من التغييرات الكثيرة.

ويستعرض "السعودية نيوز" وفقا لصحيفة "ماركا" 12 أختلاف في صفوف ريال مدريد منذ أخر كلاسيكو.

1- المدرب: من خولين لوبيتجي إلى سانتياجو سولاري.

سانتياجو سولاري مُدرب الكاستيا حينها استلم تدريب ريال مدريد مؤقتاً وقاد الفريق إلى 5 إنتصارات متتالية وحصل على عقد لتدريب الفريق.

2- لقبٌ جديد.

ريال مدريد حقق لقب كأس العالم للأندية، هذه البطولة لا يلعبها سوى بطل أوروبا.

3- إيسكو: من الجنة إلى الجحيم.

إيسكو كان لاعباً أساسياً مع لوبيتيجي ولكنه ليس كذلك مع المُدرب الأرجنتيني سولاري.

4- مارسيلو.

سانتياجو سولاري اتخذ قراراً بوضع مارسيلو على دكة البُدلاء، الان اصبح ريجيلون لاعباً أساسياً في الظهير الأيسر و مارسيلو شارك في بطولة الكأس، المُدرب الأرجنتيني يريد منه ان يستعيد مستواه.

5- لوكاس فاسكيز.

لوكاس لا يُمس بالنسبة لسانتياجو سولاري، اللاعب الإسباني أساسي على الجانب الأيمن في ريال مدريد وسيكون مسؤولاً عن إيقاف خطورة ألبا في الكلاسيكو.

6- ڤينيسيوس جونيور.

الشاب البرازيلي كان على المدرجات في الكلاسيكو الأخير ولكن مع سولاري أصبح لاعباً أساسياً.

7- كريم بنزيما.

الرقم 9 في ريال مدريد مازال كما كان قبل 101 يوم، ولكن بنزيما أصبح لاعباً أفضل تحت قيادة سولاري، يقدم أداءً مميزاً ويصنع ويسجل، بنزيما وصل لمستوى آخر.

8- جاريث بيل.

لم تكن هناك شكوك حول مُشاركته أساسياً في الكلاسيكو الأخير مع لوبيتيجي ولكن الان هناك الكثير من الشكوك و ڤينيسيوس هو الأقرب للمُشاركة.

9- لوكا مودريتش.

الكرواتي حقق الكرة الذهبية وأصبح ملكاً في مدريد، يحول كل كرة إلى ذهب، لوكا مودريتش عاد إلى مستواه.

10- كورتوا/نافاس.

كورتوا كان حارس مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير ولكن كيلور نافاس سيكون حارس ريال مدريد الليلة، نافاس لا يخسر في الكامب نو مع ريال مدريد.

11- يورينتي، سيبايوس، ريغيلون والفريق الثاني.

المُدرب الأرجنتيني أعطى الفرصة للاعبي الدكة والإصابات ساهمت بذلك.

12- بإختصار ريال مدريد جديد.

لا شيء في ريال مدريد الحالي يُشبه الفريق الذي هُزِم في اكتوبر الماضي، ريال مدريد مُختلف الآن ويُريد الفوز ولعب نهائي الكأس.